شاهد.. تشييع جثمان الفنان الأردني ياسر المصري

شُيِّع جثمان الممثل الأردني #ياسر_المصري، الجمعة، إلى مثواه الأخير في مقبرة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.

وشارك في الجنازة جمع غفير من أهالي المدينة، وعدد من شخصيات الوسط الفني الأردني ومحبي الراحل.

وكان الفنان الأردني ياسر المصري في زيارة لأهله بالزرقاء، مساء الخميس، وأثناء عودته تعرض لحادث سير نُقل على إثره إلى مستشفى جبل الزيتون في محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمّان، ثم ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

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وقال نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، لـ"العربية.نت" إن المصري كان في زيارة والدته في الزرقاء، حين تعرض لحادث تدهور المركبة التي كان يستقلها.

والمصري كان يصور مسلسلاً جديداً بعنوان "درب الشهامة"، وعُرف المصري بأعماله الدرامية والبدوية في الأردن.

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كما أنه معروف في الخليج العربي ويعد من الشخصيات الفنية، التي تركت أثراً في الساحة الفنية العربية، لاسيما بعد مسلسل "نمر بن عدوان"، الذي حقق نجاحاً منقطع النظير في الساحتين الفنية الأردنية والعربية.

من جانبها، نعت وزارة الثقافة الفنان ياسر المصري، الذي يعد من القامات الإبداعية المتميزة التي قدمت للمشهد الفني الأردني والعربي الكثير، من أبرزها دوره في مسلسل "نمر بن عدوان"، ودوره في تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

واعتبرت وزارة الثقافة فقده خسارة كبيرة على المشهد الفني العربي، حيث تركت أدواره بصمة واضحة في وجدان المشاهد العربي، كما استذكرت الوزارة دوره مدرباً للفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

وقدمت وزارة الثقافة تعازيها لأسرة الفنان الراحل ولزملائه الفنانين الأردنيين والعرب، وجمهوره العربي الذي أحبه وتابعه في جميع أدواره الجادة والهادفة.