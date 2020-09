من هو الممثل الذي تواصل معه ياسر المصري قبيل رحيله؟

و الله لم يبكيني بعد رحيل والدي غيرك صديقي الغالي الأخ الخلوق و المهذب و الدمث الى أين مضيت و تركت ورائك كل هذه الطيبة و السمعة الطيبة وداعا ابو زيد وداعا أيها الراقي المحب الفنان الأردني ياسر المصري في ذمة الله أثر حادث سير اشكر الله اني اخر من تواصلت معك و ودعتك قبل حادثك اللعين بساعات قدر الله و ما شاء فعل #ياسر_المصري_في_ذمة_الله #ياسر_المصري

