من هو الممثل الذي تواصل معه ياسر المصري قبيل رحيله؟

نشر الممثل السوري #طلال_مارديني صورا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي #انستغرام للفنان الأردني الراحل #ياسر_المصري كتب تحتها: "والله لم يبكني بعد رحيل والدي غيرك، صديقي الغالي الأخ الخلوق والمهذب والدمث، إلى أين مضيت وتركت وراءك كل هذه الطيبة والسمعة الطيبة.

وداعا أبو زيد وداعا أيها الراقي المحب.

أشكر الله أني آخر من تواصلت معك وودعتك قبل حادثك اللعين بساعات قدر الله وما شاء فعل".

يذكر أن الممثل السوري طلال مارديني قد شارك الراحل آخر أعماله وهو مسلسل #هارون_الرشيد الذي عرض في رمضان الماضي.

وكان المصري قد رحل عن عالمنا الخميس، في حادث سير أليم نُقل إثره إلى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

موضوع يهمك كتب الفنان الراحل #ياسر_المصري تغريدة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر، قال فيها: "دائما تكون النهاية حزينة... ياسر المصري مغرداً قبل وفاته: "النهايات دائماً حزينة" ثقافة وفن

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب المصري، وقال إنه تعرض لحادث سير في ضاحية مكة بالزرقاء، مما تسبب في وفاته عن عمر يناهز السابعة والأربعين. وسيشيع جثمان المصري، الجمعة، إلى مقبرة الهاشمية في الزرقاء.