هكذا ظهر ياسر المصري بمصر.. وهوجم بسبب جمال عبدالناصر

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني برحيل الفنان الأردني ياسر المصري مساء الخميس، إثر حادث سير نُقل بسببه إلى إحدى المستشفيات لكنه فارق الحياة.

موضوع يهمك علمت "العربية.نت" أن الفنان الأردني ياسر المصري كان في زيارة لأهله بالزرقاء، مساء الخميس، وأثناء عودته تعرض لحادث سير... تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان ياسر المصري ثقافة وفن

ياسر المصري دخل إلى بوابة التمثيل في مصر من خلال فيلم "كف القمر"، الذي عرض قبل 7 سنوات، حيث وقع اختيار المخرج خالد يوسف عليه.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" عبر المخرج المصري خالد يوسف عن صدمته برحيل ياسر المصري، مؤكداً أن وفاته بمثابة خسارة فادحة للفن العربي.

واسترجع يوسف ذكريات الاستعانة بالمصري في فيلمه "كف القمر"، مشيراً إلى كونه شاهده في مسلسل عربي وطلب وقتها بعض المعلومات عن ذلك الممثل، ليعرض عليه بعدها المشاركة بدورين في فيلمه، حيث قدم دور الأب وكذلك دور الابن "ضاحي"، ليوافق المصري على المشاركة في الفيلم بجوار خالد صالح وهيثم أحمد زكي وحسن الرداد ووفاء عامر.

وأوضح المخرج المصري أن الراحل كان في منتهى الالتزام والطيبة، ولم يكن يكون صداقات في الوسط الفني، وهو الأمر الذي تسبب في عدم انتشاره إعلامياً، حيث كان يحضر إلى موقع التصوير من أجل تقديم مشاهده وبعدها يغادر.

أما ما يخص تجسيده لشخصية "جمال عبدالناصر" في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، فقد أكد يوسف أنه من اقترح على المنتج كامل أبو علي أن يقوم المصري بالدور، وبالفعل وافق صناع العمل واستعانوا به.

ذلك الدور الذي تسبب في هجوم كبير على ياسر المصري وقيل إنه لم يتقنه، إلا أن يوسف يرى أن الراحل قدم الدور بشكل جيد للغاية، والسلبية الوحيدة التي كانت تواجه ياسر المصري هي عدم إتقانه للهجة المصرية بشكل تام.

ياسر المصري كان ظهوره الأخير في مصر من خلال مسلسل "أمر واقع" الذي شارك في بطولته إلى جوار كريم فهمي ونبيل الحلفاوي، وعرض المسلسل بشهر رمضان الماضي.