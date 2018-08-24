ياسر المصري مغرداً قبل وفاته: "النهايات دائماً حزينة"

كتب الفنان الراحل #ياسر_المصري تغريدة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر، قال فيها: "دائما تكون النهاية حزينة حتى لو تنتهي بالفرح، سوف تكون الذكريات من بعد النهاية ذكريات حزينة".

وانهالت التعليقات تحت هذه التغريدة بعد الإعلان عن خبر وفاته، حيث اعتبر بعض متابعي المصري على تويتر أن كلماته كانت تلميحاً منه عن مشوار حياته.

دائما تكون النهاية حزينة حتى لو تنتهي بالفرح سوف تكون الذكريات من بعد النهاية ذكريات حزينة #ياسرالمصري #وعدالغريب #وعد_الغريب — الفنان ياسر المصري (@Yasersmalmasri) July 5, 2016

وبعضهم اعتبرها إحساساً من الراحل بدنو أجله.

وكتب المصري في تغريدة أخرى "قلباً وقالباً مع السعودية اللي رفعت رؤوس كل العرب والمسلمين بوضع حد لتدخل كندا في شؤونها الداخلية"، بهذه الكلمات التي غرد بها الفنان الأردني الراحل #ياسر_المصري عبر عن تضامنه ودعمه للمملكة العربية #السعودية في موقفها من طرد السفير الكندي من أراضيها بعد أن اعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه.

واعتبر الفنان الراحل أن المملكة في موقفها هذا قد رفعت رؤوس كل العرب والمسلمين، بوضع حد لتدخل كندا في شؤونها الداخلية، بحسب تعبيره.

#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي



قلباً وقالباً مع السعودية اللي رفعت رؤوس كل العرب والمسلمين بوضع حد لتدخل كندا في شؤونها الداخلية 🌹🇸🇦🇸🇦 — الفنان ياسر المصري (@Yasersmalmasri) August 6, 2018

وكان المصري قد نشر تغريدة أيضا فيها صورتان له من مسلسل "الجماعة" الذي أدى فيه المصري شخصية الرئيس جمال عبدالناصر.

وكان المصري قد رحل عن عالمنا الخميس، في حادث سير أليم نُقل على إثره إلى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

موضوع يهمك صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني برحيل الفنان الأردني ياسر المصري مساء الخميس، إثر حادث سير نُقل بسببه إلى إحدى المستشفيات... هكذا ظهر ياسر المصري بمصر.. وهوجم بسبب جمال عبدالناصر ثقافة وفن

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، المصري وقال إنه تعرض لحادث سير في ضاحية مكة بالزرقاء، مما تسبب في وفاته عن عمر يناهز السابعة والأربعين. وسيشيع جثمان المصري، الجمعة، إلى مقبرة الهاشمية في الزرقاء.