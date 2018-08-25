شاهد.. ياسر المصري يتمرن من أجل عمل لن يقدمه

مازال الوسط الفني يعيش صدمة كبيرة برحيل الفنان الأردني #ياسر_المصري، بعد تعرضه لحادث سير مساء الخميس بالأردن.

الجميع عبر عن حزنه وصدمته بطريقته، خاصة وأن الراحل كان يتحدث قبل وفاته عن أحلام وطموحات وأعمال يستعد لها، حتى جاء الموت لينهي الرحلة ويصدم الجميع.

وكان الراحل قد نشر عبر حسابه على #فيسبوك مقطع فيديو قبل شهرين، ظهر فيه وهو يتمرن على إطلاق النار ويتلقى الإشادة من مدربه، وعلق على الفيديو بأنه من يستعد لتقديم عمل بوليسي في عام 2019.

موضوع يهمك أطل الفنان الأردني الراحل #ياسر_المصري في صباح اليوم الذي توفي فيه على التلفزيون الأردني في برنامج صباحات العيد.وتحدث... فيديو.. ياسر المصري يكشف "حلمه" قبل ساعات من موته سوشيال ميديا

إلا أن القدر لم يمهله حتى تقديم هذا العمل أو حتى الإفصاح عن تفاصيله، وصار مسلسل "أمر واقع" آخر مسلسل قدمه بالدراما المصرية، وعرض له في نفس التوقيت مسلسل "هارون الرشيد".