هكذا نعت صبا مبارك زميلها الراحل ياسر المصري

صدمة كبيرة تعرضت لها الفنانة الأردنية صبا مبارك، بعد رحيل زميلها ياسر المصري إثر حادث سير تعرض له مساء الخميس في الأردن.

ونشرت صبا مقطع فيديو عبر حسابها على "فيسبوك" ظهرت فيه وهي تبكي رحيل زميلها، حيث أكدت أن "الجميع يتوقع أن من نحبهم سنستطيع رؤيتهم حينما نريد وأنهم لن يذهبوا إلى أي مكان".

وأضافت "إلا أن هذا الحديث غير حقيقي وفي أي لحظة قد لا يكون الإنسان موجودا"، مشيرة إلى أن الراحل كان من أكثر الناس أدبا وخلقا وتواضعا، ويحب الجميع.

ووصفته صبا قائلة "زلمة نضيف من جوه ومن بره"، مشيرة إلى أنها عملت معه في العديد من الأعمال، وليست صدفة أن تكون الأعمال التي قدمتها معه من أنجح أعمالها.

حيث كان مسلسل "نمر العدوان" هو أول عمل حقيقي تشارك فيه إلى جواره، ووقتها لم يكونوا يعتقدون أن المسلسل سينجح خاصة وأن ظروف التصوير كانت صعبة.

وخلال تصوير العمل أثناء عرضه في شهر رمضان، قام الراحل بإيصالها إلى منزلها بعد انتهاء التصوير، وفي الطريق انتبه الثنائي إلى ترحيب الجمهور بهم كردة فعل على النجاح الذي يحققه المسلسل وهو ما لم يكونا على علم به.

وكشفت الفنانة الأردنية عن كونها لم تصدق الخبر حينما علمت به مساء الخميس، وتحدثت عن أنه لا يوجد شيء مضمون في الدنيا لذلك لابد من رؤية جميع الأصدقاء والأشخاص الذين نحبهم وعدم تأجيل ذلك، خاصة وأن الحياة قصيرة ومؤلمة وتأخذ دائما أشخاصا نحبهم.

صبا لم تستطع أن تتمالك دموعها، إلا أنها واصلت حديثها لتؤكد أنها ستشتاق إلى ياسر المصري كثيرا، وما حدث خسارة لكل من عرف هذا الشخص وكذلك عائلته، كما أنها حزينة للغاية لأنها لم تلتق به منذ فترة، متمنية أن يكون هو الآن في مكان أفضل.

الغريب أن صبا قامت بحذف مقطع الفيديو بعد ساعات من طرحه عبر حسابها على "فيسبوك"، دون أن توضح الأسباب الخاصة بحذفه.