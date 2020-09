هند البلوشي تشغل متابعيها.. وزوجها يفجر مفاجأة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثرة اسألة الناس لي عن طلاقي من الفنانه هند البلوشي وكنت دايماً امتنع عن الاجابه لان مابي احد يتدخل بحياتي الشخصية والعائلية لكن اليوم راح اصرح رسمي بطلاقي من هند البلوشي علشان اخلي مسؤوليتي عن اي شي ممكن يمسني وللعلم احنا منفصلين من قبل سنتين تقريباً ولا يربطني فيها الا عيالي وبس - مافي نصيب والحمدلله على كل حال دخلنا بالمعروف وطلعنا بالمعروف وعسى الله يوفق الجميع #مشاري_العوضي #هند_البلوشي #طلاق

