هند البلوشي تشغل متابعيها.. وزوجها يفجر مفاجأة

أثارت الممثلة الكويتية #هند_البلوشي خلال الأيام الماضية جدلاً بعد كليبها الغنائي الجديد "مستفز"، الذي اعتبره بعض متابعيها "سيئاً"، في حين رأى آخرون فيه تجربة مختلفة، إلا أن المفاجأة الأكبر أتت من قبل زوجها المطرب الكويتي #مشاري_العوضي الذي أعلن على حسابه الرسمي على إنستغرام أنهما انفصلا منذ سنتين.

وكتب في حسابه على إنستغرام، الجمعة، ناشرا صورة مطرقة تستعمل في المحكمة، "تصريح طلاق".

وأضاف: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كثرت أسئلة الناس لي عن طلاقي من الفنانة هند البلوشي، وكنت دايماً أمتنع عن الإجابه لأن مابي أحد يتدخل بحياتي الشخصية والعائلية، لكن اليوم راح أصرح رسمي بطلاقي من هند البلوشي علشان أخلي مسؤوليتي عن أي شي ممكن يمسني وللعلم احنا منفصلين من قبل سنتين تقريباً ولا يربطني فيها إلا عيالي وبس - ما في نصيب والحمدلله على كل حال دخلنا بالمعروف وطلعنا بالمعروف. وعسى الله يوفق الجميع".