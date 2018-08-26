الأردن يخلد ياسر المصري.. أطلق اسمه على مكتبة المسرح

في بادرة وفاء للممثل #ياسر_المصري الذي رحل فجأة قبل ثلاثة أيام قررت وزيرة الثقافة الأردنية #بسمة_نسور الأحد إطلاق اسمه على مكتبة المسرح الأردني.

وتضم المكتبة التي تأسست في العام الماضي فقط كل ما نشر عن المسرح الأردني من كتب ومؤلفات ومنشورات ورسائل جامعية في الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى موسوعة شاملة عن ذاكرة المسرح الأردني.

وكان نبأ وفاة المصري عن عمر ناهز 48 عاما في حادث سير قد فجع الوسط الفني في الأردن يوم الخميس الماضي الذي وافق ثالث أيام عيد الأضحى. ونعاه رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز ونقابة الفنانين الأردنيين وعدد كبير من الفنانين العرب.

وترك الفنان الراحل رصيدا مميزا من المسلسلات الدرامية منها (نمر بن عدوان) و( #العنود)، كما حقق انتشارا عربيا من خلال بعض الأعمال التي قدمها في مصر مثل فيلم (كف القمر) للمخرج خالد يوسف، والجزء الثاني من مسلسل ( #الجماعة) من تأليف السيناريست وحيد حامد.