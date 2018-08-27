قبل ساعات من الزفاف.. الكشف عن هوية عروس محمد إمام

قبل ساعات من إقامة حفل زفاف الفنان محمد إمام، مازال الجمهور يتساءل عن هوية الفتاة التي خطفت قلب النجم الشاب، ويجري زواجهما بعيداً عن أعين وسائل الإعلام.

محمد إمام، المتواجد بمنزل والده الزعيم عادل إمام في منطقة الساحل الشمالي، عقد قرانه الأسبوع الماضي في سرية تامة، وأعلن بعده عن الأمر بشكل غير مباشر من خلال آية قرآنية نشرها عبر حسابه على "انستغرام"، ووضع في تعليقه خاتم في إشارة إلى الارتباط.

إلا أن برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة "MBC4" كشف عن كون الفتاة التي يستعد نجل الزعيم لإقامة زفافه عليها، هي نوران طلعت التي ارتبط بها إمام قبل 3 سنوات.

وقتها تم تحديد موعد الزفاف قبل أن يتم إلغاؤه لأسباب لم يتم الإعلان عنها، ذلك الأمر الذي تزامن مع رحيل الفنان المصري نور الشريف، وهو الحدث الذي انشغل به الوسط الفني وقتها.

وحتى الآن لم يعلن محمد إمام عن أسباب إلغاء الزفاف في المرة الأولى، وارتباطه بها مرة أخرى، حيث أنه يشرف على الترتيبات النهائية لحفل الزفاف المقرر إقامته بعد ساعات.