هند صبري تهاجم لمجرد: لا يستحق أن يكون نجماً

يبدو أن التعاطف والتضامن الذي حصل عليه الفنان المغربي #سعد_لمجرد من زملائه في أزمته الأولى، سيتحول إلى هجوم وإدانة بعد اعتقال الشرطة الفرنسية له مرة أخرى إثر أزمة اغتصاب جديدة. حيث غردت الفنانة التونسية #هند_صبري لتهاجم المطرب المغربي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، والذي نشرت من خلاله الخبر الخاص باعتقال سعد لمجرد بتهمة اغتصاب جديدة.

وعلقت الفنانة التونسية قائلة: "كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول.. لكن التكرار قتل الشك.. هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".

موضوع يهمك اعتقلت الشرطة الفرنسية، الأحد، الفنان المغربي سعد لمجرد إثر الاشتباه في تورطه بحادثة اغتصاب جديدة، بعد أن تقدمت فتاة... اغتصاب جديد يلاحق سعد لمجرد والشرطة الفرنسية تعتقله ثقافة وفن

ولم تكن هند صبري وحدها من يتملكها هذا الإحساس، حيث ردت زميلتها آيتن عامر على تغريدتها، لتؤكد أنها حينما قرأت الخبر كان لديها نفس إحساس زميلتها هند صبري تجاه المطرب المغربي، ولكنها تحاول عدم إقناع نفسها بالأمر، وتفضل الانتظار حتى يتم إقرار الواقعة بشكل نهائي أو نفيها.

ويواجه سعد لمجرد تهمة جديدة بالاغتصاب، بعدما تقدمت فتاة بشكوى ضده إلى مقر شرطة مدينة في منطقة "سان تروبيه" الساحلية جنوب فرنسا.