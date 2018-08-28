فرنسا.. إطلاق سراح سعد لمجرد بعد اتهامه بـ"الاغتصاب"

أمر القضاء الفرنسي، الثلاثاء، بإطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وُجهت له تهمة "الاغتصاب".

وكتب والد سعد لمجرد بشير عبدو على حسابه في "فيسبوك": ابني حراً والحمد لله.

ووجه المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا تهمة الاغتصاب إلى لمجرد وطلب حبسه احتياطياً على ذمة الاتهام، لكن قاضي التحقيقات قرر إطلاق سراحه.

وكانت السلطات الفرنسية ألقت القبض على لمجرد (33 عاماً) صباح الأحد الماضي بعد أن اتهمته امرأة بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع سان تروبيه الليلة السابقة.

وفي صباح يوم الاثنين مددت السلطات احتجازه 24 ساعة أخرى لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة و"للاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود" بعد أن تضاربت أقوال الطرفين، لا سيّما وأنها ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها لمجرد بالاغتصاب، لكن قاضي التحريات قرّر بعد الاستماع للمتهم مساء الثلاثاء إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية.

وبإمكان النيابة العامة أن تستأنف قرار قاضي التحريّات لإعادة النجم المغربي الى السجن.

وبموجب الرقابة القضائية التي باتت مفروضة عليه يُمنع على لمجرد أن يغادر فرنسا ويتعيّن عليه أن يسلّم جواز سفره للسلطات الفرنسية، كما أنه ممنوع من الاتصال بالمدّعية عليه أو بالشهود في هذه القضية، بحسب ما أوضحت النيابة العامة.

كذلك فإن الفنان الشاب سيدفع كفالة مالية مقابل إطلاق سراحه، لكن لم يتم الكشف عن قيمة هذه الكفالة في الحال.

ولمجرّد ملاحق أصلاً أمام القضاء الفرنسي في دعاوى اغتصابٍ أخرى.

موضوع يهمك قالت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، إن المرأة التي تقدمت بشكوى ضد الفنان المغربي، #سعد_لمجرد، تتهمه فيها باغتصابها، هي... هذه هي هوية الفتاة التي تتهم لمجرد باغتصابها ثقافة وفن

والنجم الشاب متّهم باغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاماً في غرفة فندقه في باريس، وقد وجّه إليه القضاء رسمياً في تشرين الأول/أكتوبر 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.

وظل لمجرّد خلف القضبان لغاية نيسان/إبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطاً بوضعه سواراً إلكترونياً.

وفي آذار/مارس الفائت سمح القضاء للمتّهم بالسفر إلى المغرب حيث أطلق اغنيته الجديدة "غزالي غزالي".

ولكن في 11 نيسان/إبريل وجّه القضاء الفرنسي إلى لمجرّد تهمة "اغتصاب" ثانية بناءً على دعوى تقدّمت بها شابة فرنسية-مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسياً وضربها في الدار البيضاء في 2015.

كذلك فإن القضاء الأميركي وجّه إلى لمجرّد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقاً عن صاحب "المعلم"، الأغنية التي حقّقت حتى اليوم أكثر من 660 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.