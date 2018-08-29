شاهد واحكم.. صورة أي فنان هذه؟

حيرة كبيرة وقع فيها الفنان المصري أحمد حلمي بسبب صورة لطفل صغير قيل إنها التقطت له في صغره، ويتم تداولها بين الجميع على كونها صورته.

إلا أن حلمي لا يعلم حقيقة الصورة وهل هي فعلاً خاصة به أم لطفل آخر كان يشبهه في صغره، وهو ما دفعه إلى سؤال والدته عن حقيقة الصورة.

ذلك الأمر الذي كشف عنه الفنان الكوميدي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما تلقى سؤالاً من قبل جمهوره عن حقيقة الصورة وهل هو فعلاً من يظهر بها.

وأجاب حلمي أنه بشكل شخصي يتمنى معرفة من هو الطفل الذي يظهر في الصورة، خاصة وأن الصورة منتشرة بشكل كبير لدرجة جعلته يشك في كونه هو من يظهر بها.

وأوضح حلمي أنه جعل والدته تشاهد الصورة وسألها عما إذا كان هو من يظهر بها أم لا، إلا أنها أجابته قائلة "مش فاكرة"، وذلك بعدما نظرت إلى الصورة ونظرت إليه هو بعدها.