قصة أول أغنية لعبادي الجوهر من كلمات حجاب بن نحيت

يقف الراحل حجاب بن نحيت، أحد رواد الحركة الفنية الشعبية في السعودية قبل نحو 45 عاماً، خلف أول ظهور لعبادي الجوهر في أغانيه وانطلاقته الفنية بأغنية من كلمات الشاعر الراحل حجاب بن نحيت "تطورتوا مع الدنيا جرفكم جارف التيار" ليبدأ مسيرته حتى اليوم.

وكان حجاب بن نحيت قد روى قصة هذه الأغنية، وكيف أخذها منه لطفي زيني وأعطاها لطلال مداح ولحنها وغناها في حفلات وجلسات خاصة، قبل أن يعطيها طلال للفنان عبادي الجوهر وتكون أول ظهور له.



وتعود قصة الأغنية قبل نحو 35 عاماً مع بدايات عبادي الجوهر، وبزوغ نجم طلال المداح في تلك الفترة إلى جانب حجاب بن نحيت في الفن الشعبي، والذي انطلق فيه من مواقع مختلفة كان يعتمد على نفسه بالشعر واللحن والغناء.



ويعد بن نحيت، رائداً من رواد الفن الشعبي السعودي مسجلاً العديد من الأغاني الشعبية، والتي لها قصص تاريخية كما في أغنيته الشهيرة "يامنيتي من بيض من سمر" والتي استخدمتها القنصلية الأميركية بالظهران في تعزيتها بحجاب بن نحيت، والتي تحمل فيها قصة رائعة رواها حجاب في أكثر من مناسبة "جينا من الطائف على وجهة الشرق أرجو التوجه بأسرع الطائرات".



ويشير العديد من متابعي الشعر الشعبي إلى أن بزوغ نجم حجاب بن نحيت بسبب توجهه نحو المفردة الشعبية البسيطة المروية، وتحمل قصائده حكايات وأسراراً جعلت الناس في ذلك الوقت يبحثون عنها ويستمعون لها بشغف.

انطلاق الفن الشعبي

سليمان الفايز، رئيس جمعية الثقافة والفنون بالقصيم سابقاً، يرى أن الفن الشعبي انطلق في السعودية على يد ابن نحيت وخلف العتيبي، وكون له قاعدة جماهيرية عريضة جعلت العديد من أغانيهم خالدة حتى هذا الوقت، وهي سماعية من الدرجة الأولى.



وقال الفايز: "قصائد بن نحيت تحمل في طياتها قصصاً فريدة، وتركيبة المفردة بسيطة ورنانة، ويتم تلحينها بسهولة، مما جعل حجاب بن نحيت يصل لقلوب الناس في ذلك الوقت".



وتبرز قصائد متعددة للراحل حجاب التي علقت في أذهان الناس ويرددها البعض، حافظين أبياتها لسهولة المفردة، فالكل يعرف "بالله يا أهل العيادة" التي غنتها الفنانة أحلام، وطرقت باب الهوى، والعديد من المفردات السائدة في تلك المرحلة.



وكان حجاب قد ترك المجال الفني الشعبي، ولم يتطرق له سوى في لقاء تلفزيوني وحيد قبل سنوات، على إحدى القنوات الخليجية، تطرق لبعض قصصه الفنية على استحياء.



ما أريد إلا سعودية

ولهذه الأغنية قصة يتداولها الكثير، حول الأغنية الشهيرة لحجاب بن نحيت، ما أريد إلا سعودية بالعباية مخفية، وقد قالها ولحنها وغناها في مجلس واحد بعد تحدٍّ بين مجموعة من الفنانين، كسب فيه الرهان الفنان حجاب.



فقد كتبها ولحنها وغناها خلال وقت لا يتجاوز ساعتين في نفس المجلس لتتلقفها الساحة الفنية الشعبية في ذلك الوقت وتكون أحد أشهر أغانية في ذلك الوقت.