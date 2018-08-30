محبو مايكل جاكسون يحتفلون بعيد ميلاده الستين في لندن

رغم المطر، تجمع بعض محبي (ملك البوب) الراحل مايكل جاكسون في ذكرى ميلاده الستين أمس الأربعاء حول نصب مؤقت على شكل تاج أُقيم في لندن تكريما له.

وقلد المتجمعون رقصاته وحركات قدميه حول التاج الأبيض المضاء الذي أقامته شركة سوني ميوزيك على الضفة الجنوبية لنهر التيمز والذي سيبقى هناك ليوم واحد فقط.



وقالت مايا توماس (31 عاما) "أول مرة رأيته بشخصه كان عمري 18عاما، جاء إلى لندن وحدثت حالة من الهوس". وأضافت أن جاكسون كان "خجولا بحق، لكنه كان أيضا جذابا جدا جدا".



ومضت قائلة "كان يحاول دائما أن يجعل جمهوره على راحته".



واشتهر جاكسون بأغان مثل (باد) و(بيت ات). وكان يتدرب استعدادا لسلسلة حفلات في لندن قبل وفاته المفاجئة عام 2009 عن 50 عاما.