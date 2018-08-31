فيديو.. عقد قران الفنانة ناهد السباعي

مازالت الأفراح مستمرة في الوسط الفني المصري، حيث احتفلت الفنانة المصرية ناهد السباعي بعقد قرانها.

وفي الساعات الأخيرة من شهر أغسطس احتفلت ناهد السباعي بعقد قرانها على رجل الأعمال الشاب محمد عبد ربه، وذلك بمسجد محمد علي بمنطقة القلعة بالقاهرة.

عقد القران حضره عدد من الفنانين أبرزهم الراقصة دينا التي نشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو تظهر فيه العروس وهي تسير بصحبة والدتها ناهد فريد شوقي.

كما تواجدت الفنانة رانيا فريد شوقي وزوجها والفنانة داليا البحيري وكذلك أهل العروسين والأصدقاء المقربين، الذين حرصوا على المباركة للعروسين.