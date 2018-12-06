أغنية أريانا الجديدة تحطم رقما قياسيا على "يوتيوب"

حقّق المقطع المصوّر الجديد للمغنية الأميركية، #أريانا_غرانديه، رقماً قياسياً، إذ شوهد أكثر من مئة مليون مرة على موقع " #يوتيوب" منذ بثّه، الجمعة.

وبذلك تكون أريانا قد أطاحت بالمغني الكوري الجنوبي، ساي، الذي حققت أغنيته "جنتلمان" مئة مليون مشاهدة في العام 2013، إذ احتاج كلّ منهما ثلاثة أيام لتحقيق ذلك، لكنها تفوّقت عليه ببضع ساعات فقط.

وحققت هذه الأغنية "ثانك يو، نيكست" رقما قياسياً آخر وهو أكبر عدد مشاهدين في 24 ساعة على "يوتيوب" بلغ 55 مليوناً و400 ألف.

وتتناول غرانديه في أغنيتها الجديدة علاقات الحب السابقة في حياتها وتشكر شركاءها السابقين على ما قدّموه لها، ومنهم مغنيا الراب بيغ شون، وماك ميلر، الذي انتحر في أيلول/سبتمبر الماضي، والممثل بيت ديفيدسون.

وستكون هذه الأغنية ضمن أسطوانة جديدة لم يُحدّد بعد موعد إصدارها.