مقابل كفالة مالية ضخمة.. إطلاق سراح سعد لمجرد

أفرجت السلطات الفرنسية، مساء الأربعاء، عن الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد حوالي 3 أشهر من احتجازه في سجن ببلدة "دراغينيان" جنوب فرنسا، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

وذكر موقع "ميديا بار" الفرنسي الشهير، أنه تم الإفراج عن لمجرد مقابل كفالة مالية كبيرة.

وكانت محكمة الاستئناف في "ايكس آن بروفانس" جنوب فرنسا، قضت، منتصف شهر سبتمبر الماضي، بسجن لمجرد، بعد أسبوعين من التحقيقات، في شكوى تقدمت بها فتاة فرنسية، تتهمه فيها باستدراجها إلى غرفته بالفندق واغتصابها.

وخرج لمجرد من السجن، بينما لم يفصل القضاء الفرنسي بعد، في قضيته الأولى، إذ لا يزال مطلوباً للتحقيق، في شكوى اغتصاب أخرى، تعود إلى شهر أكتوبر 2016، تقدمت بها فتاة تدعى "لورا ريول"، وسجن بسببها لمجرد 4 أشهر، قبل أن يتم إطلاق سراحه بشكل مشروط.

واحتل خبر الإفراج عن لمجرد، اليوم، صدارة قائمة الأكثر تداولا "الترند" بآلاف التغريدات والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام عدد من الفنانين بتهنئة زميلهم بعد خروجه من السجن، وقد عبرت الفنانة دنيا بطمة عن فرحتها بتبرئة لمجرد، وكذلك الفنان زياد برجي، إلى جانب جمهور هذا الفنان الذي يتابعه الملايين عبر حساباته على مواقع التواصل.