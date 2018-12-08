بيع 5 لوحات لفرانك سيناترا في مزاد.. وهذه أسعارها

بيعت خمس لوحات للمغني الأميركي الشهير الراحل، فرانك سيناترا، بمبلغ 100 ألف دولار للواحدة على الأقل، وفق ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات.

واستقر ثمن بيع اثنتين من هذه اللوحات على مبلغ 137 ألفاً و500 دولار للواحدة، أي ما يقارب ثمانية أضعاف الثمن المقدر، وفق الدار.

وكان فرانك سيناترا يرسم في أوقات فراغه وكان لديه مرسم في بيته في كاليفورنيا.

كما أنجز هذه اللوحات في التسعينيات، حين تجاوز السبعين من العمر، وهي كانت مملوكة لزوجته الأخيرة باربارا التي توفيت عام 2017.

وبيعت لوحة للفنان الأميركي نورمان روكويل تصور سيناترا مقابل 687 ألف دولار.

وكانت هذه اللوحات وغيرها من المقتنيات المعروضة في هذا المزاد ضمن مجموعة احتفظت بها باربارا إلى حين وفاتها.