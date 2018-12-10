بعد خروجه من السجن.. سعد لمجرد يعاود نشاطه

عاد الفنان المغربي سعد لمجرد، للنشاط عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد 3 أيام على إطلاق سراحه بكفالة مالية، بعد احتجازه قرابة 3 أشهر في سجن "دراغوينان" بجنوب فرنسا، بتهمة اغتصاب فتاة.
وكشف المجرد الذي لا يزال متابعا من القضاء الفرنسي، في تدوينة على صفحته بموقع انستغرام، نشرها، مساء الأحد، أنه سيطلق الأسبوع القادم أغنية جديدة بعنوان "بدك إيه"، وذلك في أول تصريح له منذ خروجه من السجن، أرفقه بصورة له وهو داخل حمام السباحة، معبراً عن شكره لكل من تضامن معه خلال فترة اعتقاله.
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الحمد لله رب العالمين جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز و إعلاميين و أصدقاء و فنانين و عائلة لمجرد و الركراكي . الوالد و الوالدة الله يخليكم ليا ♥️♥️♥️ و تستمر الحياة ...🤷🏼♂️😄 كليب اغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 دجنبر 2018 بعنوان "بَدِّك ايه" الساعة الثامنة بتوقيت المغرب . Thank you allah Thank you to my fans , media , journalists , artists, friends , lamjarred and Regragui families for your notable and strong support ..I love u all .. mum and dad god bless u both I love u . And Life goes on 😊 "Baddek eih " is my New music video ,, stay tuned .. inshallah my team and I , will drop it on December 17 . 8pm Morocco 🇲🇦 time 8 days left 😍 It’s good to be back to u dear fans ♥️ #الله_ينصر_سيدنا # baddek_eih# December17th # love_my_fans_forever_and_ever
ولمجرد الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ 18 سبتمبر الماضي، لا يزال تحت الرقابة القضائية، كما أنه ممنوع من السفر إلى خارج فرنسا، وكذلك إلى جنوبها.