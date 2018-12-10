بعد خروجه من السجن.. سعد لمجرد يعاود نشاطه

عاد الفنان المغربي سعد لمجرد، للنشاط عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد 3 أيام على إطلاق سراحه بكفالة مالية، بعد احتجازه قرابة 3 أشهر في سجن "دراغوينان" بجنوب فرنسا، بتهمة اغتصاب فتاة.

وكشف المجرد الذي لا يزال متابعا من القضاء الفرنسي، في تدوينة على صفحته بموقع انستغرام، نشرها، مساء الأحد، أنه سيطلق الأسبوع القادم أغنية جديدة بعنوان "بدك إيه"، وذلك في أول تصريح له منذ خروجه من السجن، أرفقه بصورة له وهو داخل حمام السباحة، معبراً عن شكره لكل من تضامن معه خلال فترة اعتقاله.



ولمجرد الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ 18 سبتمبر الماضي، لا يزال تحت الرقابة القضائية، كما أنه ممنوع من السفر إلى خارج فرنسا، وكذلك إلى جنوبها.