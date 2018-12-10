وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي عن 79 عاما

توفي، اليوم الاثنين، الفنان المصري، محمود القلعاوى، بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاماً، وسوف يتم تشييع جثمانه بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبليس في القاهرة.

ممن جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تواصل حالياً اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن، بعد أن تم إخطارهم بالوفاة، وفق ما نقلت مواقع إخبارية مصرية.

محمود القلعاوي من مواليد نوفمبر 1939، تخرج في كلية الحقوق عام 1964 ليلتحق بعدها بالعمل في هيئة المسرح، حيث كانت البداية الفنية في سبعينيات القرن الماضي من خلال المسرح.

وجاء أول ظهور له في السينما من خلال فيلم "لعنة امرأة" الذي عرض عام 1971، ليقدم على مدار تاريخه ما يقرب من 120 عملاً فنياً، أبرزها أفلام "علي بيه مظهر" و"العذراء والشعر الأبيض" و"أهل القمة"، كما شارك في العديد من المسرحيات التي كان أبرزها "الجوكر".

ولم يشارك الراحل في أية أعمال فنية في السنوات الخمس الماضية، وكان آخر ظهور سينمائي له في عام 2005 بفيلم "علي سبايسي" الذي قام ببطولته المطرب الشعبي حكيم.