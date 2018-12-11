قرطاج.. ممثل سوري يخرج عارياً على المسرح والجمهور يغادر

خرج أحد الممثلين السوريين عارياً أمام الجمهور، خلال عرض مسرحي، احتضنه المسرح البلدي في تونس العاصمة، في إطار فعاليات الدورة 20 لأيام قرطاج المسرحية.

وفي التفاصيل، تفاجأ جمهور #أيام_قرطاج المسرحية الذي كان يتابع عرضاً مسرحياً سورياً ألمانياً بعنوان "يا كبير"، في المسرح البلدي بتونس العاصمة، مساء الاثنين، بخلع أحد الممثلين لكل ملابسه، وبقائه عارياً لمدة زمنية قاربت 20 دقيقة، من أجل تمثيل مشهد مسرحي، الأمر الذي جعل المئات يغادرون قاعة العرض.

وأثارت صور الممثل العاري، التي تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً وانقساماً، بين من أشاد بجرأته في استعمال جسده للتعبير عن الانتهاكات التي تحدث في العالم، ومن اعتبره انحلالاً أخلاقياً وسقوطاً فنّياً، فيه اعتداء على الأخلاق الحميدة، واستفزاز للجمهور الحاضر وأغلبه من العائلات.