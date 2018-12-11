ماجدة الرومي تدعم راغب علامة في أزمة أغنية "طار البلد"

غرد الفنان اللبناني، #راغب_علامة، على "تويتر" مؤكدا أنه تلقى اتصالا من الفنانة #ماجدة_الرومي التي أبدت مساندتها لعلامة بعد مطالبة نائب لبناني بقطع رأسه.

وكتب علامة على "توتير": "اتصلت بي منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، مستنكرة ما حصل بأشد عبارات الاستنكار وطالبتني بأن أغني الواقع وأغني الحرب على الظلم والفساد.. بصوتنا سوى سنهز عرش الفساد صديقتي".

وأعلن الفنان اللبناني علامة، الثلاثاء، أنه لن يتقدم بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن نائب أصدر تصريحات اعتبرها علامة تهديدا مباشرا له بقطع الرأس، لأنه قدم أغنية تنتقد الوضع السياسي المتدهور في البلاد.

وكان الجدل قد اندلع قبل يومين في البلاد على خلفية إصدار علامة أغنية تحمل عنوان ( #طار_البلد)، والتي تحث الشعب على التحرك ضد الفساد وطغيان الأزمات المعيشية.

وتقول كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر نزار فرنسيس: "صار الوقت يا ناس /نصرخ على العالي /ما في وقت / طار البلد يا ناس /ويني العدالة. عم تنطفي الأحلام/والوعي فينا نام كلمالا لقدام/ عم تصعب الحالة".

وأغضبت هذه الكلمات النائب #حكمت_ديب الذي ينتمي إلى كتلة الرئيس #ميشال_عون النيابية. وقال على قناة (أو تي في) التلفزيونية التابعة لعون: "هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية".

وغرد علامة على "تويتر": "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من أغنيتي وعم تهددني.. أنا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي".

ورفض ديب الاعتذار متوجها إلى علامة عبر تويتر: "راغب علامة، خللي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد".‭‭‭ ‬‬‬