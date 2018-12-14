الحكم على صاحب أغنية "هابي" بالسرقة الفنية

حكم على صاحب أغنية "هابي" الشهيرة فاريل وليامز، وروبن ثيك نهائيا بتهمة السرقة الموسيقية لإحدى أغاني مارفن غاي وعليهما دفع تعويضات إلى ورثة المغني بقيمة خمسة ملايين دولار تقريبا، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأوضحت المصادر أن أحد قضاة لوس أنجلوس ثبت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في لوس أنجلوس في آذار/مارس الماضي.

وأدين روبن ثيك وفاريل وليامز يومها بتهمة انتهاك حقوق المؤلف العائدة لمارفن غاي الذي توفي العام 1984، بنسخهما جزءا من أغنيته "غوت تو غيف إيت آب" العائدة للعام 1977 في أغنيتهما الضاربة "بلورد لاينز".

وكانت محكمة البداية حكمت على المغنيين بدفع عطل وضرر قدره 7.4 مليون دولار إلى ورثة مارفن غاي ومن ثم خُفض المبلغ.

وحدد الحكم الصادر في لوس أنجلوس في السادس من كانون الأول/ديسمبر مجموع التعويضات بحوالي خمسة ملايين دولار على الفنانين وشركة فاريل وليامز للانتاج دفعها.

ويحصل ورثة مارفن غاي كذلك على نصف إيرادات أغنية "بلورد لاينز" في المستقبل. وكانت الأغنية الأكثر مبيعا في العالم سنة 2013.