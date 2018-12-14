وفاة الفنان المصري حسن كامي عن عمر 82 عاماً

توفي الفنان المصري حسن كامي، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.

هذا وانشغل كامي في سنواته الأخيرة بالعمل في مكتبته، وكانت صور للفنان حسن كامي من داخل مكتبته الخاصة وسط القاهرة، تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكامي كان يتواجد في المكتبة بشكل شبه مستمر، بعد رحيل زوجته عام 2012، والتي جمع بينهما قصة حب كبيرة.

وكانت زوجة الفنان حسن كامي، تدير المكتبة قبل وفاتها حتى عام 2012، و قد تفرغ كامي للتواجد هناك، وسط أكثر من 40 ألف كتاب، والعديد من اللوحات الفنية القيمة، بالإضافة إلى مخطوطة نادرة من كتاب "وصف مصر".

وغاب الفنان حسن كامي عن الساحة الفنية بعد وفاة زوجته، وكان يقضي وقته في قراءة الكتب التاريخية، وقد استطاع أن يقرأ كتاب الجبرتي لأكثر من 5 مرات.

يذكر أن حسن كامي هو ممثل مصري ومطرب أوبرا، ولد في 2 نوفمبر 1936، وحصل على بكالوريس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم توجه لدراسة الغناء الأوبرالي في كونسرفاتوار القاهرة، في أكاديمية الفنون المصرية، وأنهى دراساته العليا فى إيطاليا.

وكانت بدايته الفنية في العام ١٩٦٣ في دار الأوبرا بالقاهرة، وأدى دور البطولة في أوبرا عايدة على مسرح الأوبرا بالاتحاد السوفيتي السابق، وأدى دور البطولة على عدة مسارح للأوبرا، ساهمت في حصوله على جوائز عالمية كبيرة.

وشارك الفنان الراحل بترشيح من الفنان والمطرب محمد نوح في عدة مسرحيات منها "دلع الهوانم" و"انقلاب"، كما شارك في عدة أفلام ومسلسلات درامية، وكان يتميز بأدوار الباشا والرجل الاستقراطي.

كذلك عمل كامي في عدد من الأفلام الشهيرة بصحبة نجوم السينما المصريين، من بينها أفلام "سمع هس" من إخراج شريف عرفة، ومؤخرا في فيلم "قدرات غير عادية" من إخراج داوود عبد السيد.