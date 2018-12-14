وفاة الممثلة الأميركية سندرا لوك عن 74 عاماً

توفيت الممثلة الأميركية، سندرا لوك، التي رشحت للأوسكار، عن 74 عاماً من جراء مرض السرطان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وتوفيت لوك في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في كاليفورنيا، وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن موقع "رادار أونلاين" الإخباري. وهي كانت تعاني من سرطان في الثدي والعظام.

وأكدت مديرية الصحة العامة في منطقة لوس أنجلوس الوفاة، بحسب ما أوردت مجلة "فاراييتي".

وقد رشحت لوك لجائزة أوسكار سنة 1969 في فئة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن تأديتها ميك في "ذي هارت إز ايه لونلي هانتر" المقتبس من رواية للكاتبة كارسن ماكلرز.

وشهدت الممثلة تحولاً كبيراً في مسيرتها مع دور لورا لي إلى جانب كلينت إيستوود في "ذي آوتلوو جوزي ويلز".

وربطتها علاقة حميمة بإيستوود وباتت شريكته خارج الشاشة وأمامها وهي أدت كل الأدوار النسوية تقريباً في الأفلام التي تولى بطولتها، مثل "إيفري ويتش واي بات لوز" و"إني ويتش واي يو كان" و"سادن إمباكت".

وانتقلت بعدها إلى الإخراج وصدر فيلمها الطويل الأول "راتبوي" في 1986.

وانفصلت لوك عن إيستوود سنة 1989 في نهاية مريرة لعلاقتهما شابتها نزاعات قضائية.