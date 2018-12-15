بالفيديو.. تفاعل سعودي كبير مع حفلات إنريكي وعمرو دياب

رصدت مواقع التواصل الاجتماعي الأعداد الكبيرة التي حضرت حفلة المطرب العالمي إنريكي اغلاسيوس، والفنان المصري عمرو دياب التي أقيمت ضمن فعاليات الفورمولا إي بالدرعية بمدينة #الرياض.

منظر السعوديين وهم فرحانين ومبسوطين ويغنون بحب ..كان أجمل من أي شيء آخر #عمرو_دياب

#فعاليات_فورمولا_اي_الدرعيه

♥️♥️♥️♥️♥️👏🏻💃🏻 pic.twitter.com/800iRLT0QK — أمجآد|Amjad (@aamm2211) December 14, 2018

ورغم أنها الحفلة الأولى لإنريكي وعمرو دياب في #السعودية، إلا أنها لاقت نجاحاً كبيراً، حيث تفاعل الجمهور معها ووثق تلك اللحظات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتختتم الحفلات الغنائية اليوم السبت حيث يحيي الحفلة كل من فرقة ون ريبوبليك والدي جي الفرنسي المعروف ديفيد جيتا.