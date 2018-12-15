عمرو دياب يشعل جماهير الدرعية.. وكلمة من القلب للمملكة

بحماس وفرح استقبل جمهور السعودية، الفنان عمرو دياب، الذي أحيا حفلة مساء الجمعة، خلال فعاليات بطولة "الفورمولا إي" في الدرعية بالسعودية.

وافتتح دياب الحفلة تحت زخات المطر الخفيفة، مشعلاً حماسة الجمهور عبر أغانيه القديمة والجديدة على السواء. وظهر تفاعل الحضور جلياً مع عدد من الأغاني، لاسيما "قمرين"، وتملي معاك، وغيرها.

إلى ذلك، شكر السعودية على استضافته، قائلاً:" أنا بشكركم فعلاً، ودي أول مرة أطأ فيها أرض المملكة العظيمة، وأرض الرياض، أنا بشكركم جداً جداً...".

يذكر أن بطولة الفورمولا إي التي تستضيفها الدرعية تشمل عددا من الحفلات والفعاليات التي بدأت في 13 ديسمبر، مع "إنريكي إيغليسياس" و "جيسون ديرولو"، وفي 14 ديسمبر أحيا كل من بلاك آيد بيز وعمرو دياب حفلتين، كما ينتظر جمهور الدرعية في 15 ديسمبر، لقاء مع "ديفيد غيتا" و "وان ريبابليك".