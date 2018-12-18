بالتفاصيل.. هذا جديد الفنانين العرب في آخر شهر من السنة

يشهد شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري نشاطاً فنياً غير معتاد، حيث تزدحم الاستوديوهات بالمطربين الذين يضعون اللمسات الأخيرة على ألبوماتهم.

ويخطط بعض الفنانين لطرح ألبوم كامل، بينما يتجه بعضهم لطرح أغنيات منفردة "سنغل".

في سياق آخر، تواجد بعض الفنانين حالياً في وجهات غير معهودة عليهم، حيث يخوضون للمرة الأولى تجربة الغناء في أماكن لم يزوروها من قبل.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأحداث الفنية في الشهر الحالي، باستثناء حفلات رأس السنة التي جرت العادة أن تتكرر في كل عام.

الجسمي يصدح في الفاتيكان

سجل النجم #حسين_الجسمي اسمه كأول صوت عربي يغني في حفل عيد الميلاد بالفاتيكان. وعن هذا الموضوع قال الجسمي لـ"العربية": "ندعم التسامح. عام 2019 في الإمارات كما أقرت به حكومتنا الرشيدة هو عام التسامح. إن شاء الله هذه بداية جميلة لي كفنان أو كمثقف إماراتي أن أبدأ عام التسامح بحفل عالمي".

"ميني ألوبم" من رابح صقر

يترقب جمهور نجم الأغنية #رابح_صقر طرح "ميني ألبوم" يضم 7 أعمال فقط من إنتاج شركة "روتانا". وقام رابح صقر قبل أيام بجلسة تصوير في دبي لألبومه هذا، كما بثت الشركة المنتجة فيديو للفنان وهو يوجه رسالة إلى جمهوره الذي أشعل مواقع التواصل في انتظار الإطلالة الشتوية التي تسبق حفلاته القادمة.

تفاعل كبير مع "ياهو قوي" لعصام

من كلمات الشاعر العذب خالد العوض وألحان منذر الذوادي، طرح الفنان عصام أغنية "ياهو قوي" التي استقبلها الجمهور قبل ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي بحفاوة كبيرة. وتميّزت هذه الأغنية من خلال الكلمة واللحن وأداء الفنان الذي أعاد فيها إظهار شخصيته من خلال اللون العاطفي الذي قدمه.

عمرو دياب في الدرعية

تحت زخات المطر غنى النجم #عمرو_دياب في "الدرعية" بالرياض التي احتضنت السباق العالمي لسيارات "فورمولا إي"، وهي المرة الأولى التي يغني فيها دياب بالسعودية. وحصد الظهور الأول له نجاحاً كبيراً في حين تمنى الجمهور إطلالات قادمة للنجم المحبوب الذي يحظى بجمهور كبير في المنطقة.

فنان العرب يمسك بالعود مجدداً

في حفلة مختلفة احتضنها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت والمعروف بـ"دار الأوبرا الكويتية"، أطل فنان العرب #محمد_عبده على محبيه في جلسة بالعود على غير عادة حفلاته في السنوات الأخيرة.

فنان العرب أطرب بالعود والإيقاعات الحضور بـ20 أغنية قدم فيها ألواناً من التراث والشعبيات وغيّر فيها من شكل حضوره على المسرح.

رامي يغني في تركمانستان

تركمانستان التي تشتهر بموسيقى الأرياف استقبلت في 11 كانون الأول/ ديسمبر المطرب السعودي #رامي_عبدالله ضمن مهرجان "عيد الحياد" بالعاصمة "عشق آباد".

كما يطرح رامي اليوم أغنية طربية بعنوان "صحوة" من كلمات شاكر شكوري وألحان الموسيقار جميل محمود بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، في الوقت الذي يضع فيه اللمسات الأخيرة على ألبومه القادم.

باريس تبتسم لعايض يوسف

الفنان المبتسم دائماً عايض يوسف يتواجد حالياً في باريس للغناء في مقر اليونسكو اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. عايض الذي تحدث لـ"العربية.نت" في وقت سابق عن هذه الحفلة كان سعيداً بالوجهة الجديدة، وقال إنه سيقدم في حفلته مجموعة من أغنيات الزمن الجميل وكذلك باقة من أعماله.

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"يلا مع السلامة" لفضل شاكر

يشهد ديسمبر/كانون الأول الحالي طرح الفنان العائد فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "يلا مع السلامة" من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد. وكشف نجل الفنان محمد شاكر أن الأغنية سيتم طرحها هذا الأسبوع.

ديسمبر شهر نبيل شعيل المفضل

طرح الفنان #نبيل_شعيل مؤخراً ألبوم بعنوان "فرق السما 2019" احتوى على 6 أغنيات. وذكر الفنان أنه حرص على التنويع والتعاون مع الأسماء الشابة، وأن طرح هذا العدد الصغير من الأغنيات حتى يتم التركيز على جودة المحتوى الفني الذي يقدمه.

كما ذكر في حديث لإذاعة كويتية أنه يفضل طرح أعماله في شهر ديسمبر/كانون الأول "لتحسن الطقس ومزاج المتابعين"، على حد وصفه.

جهد عام كامل في ألبوم لماجد المدني

احتفى الفنان السعودي الشاب #ماجد_المدني بردود الفعل الإيجابية على ألبومه الأخير الذي قدم من خلاله مجموعة من الأسماء الشابة على مستوى الألحان والكلمات. كما شهد الألبوم مشاركة الملحن ناصر الصالح والشاعر خالد العوض. المدني الذي عرفه الجمهور عبر برنامج "عرب آيدول" أكد أن تحضيرات الألبوم المكون من 6 أغنيات استغرقت منه جهد عام كامل.