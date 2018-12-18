للسنة الثانية على التوالي.. فيلم لبناني يصل للأوسكار

بات فيلم #كفرناحوم للمخرجة اللبنانية #نادين_لبكي قاب قوسين أو أدنى من الفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بعد أن وصل للقائمة المختصرة لهذه الفئة.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الاثنين القائمة المختصرة لمسابقة أفضل فيلم أجنبي، وضمت تسعة أفلام من أصل 87 فيلما شملتهم المرحلة الأولى للاختيار.

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وجاء ترتيب الأفلام أبجديا بالإنجليزية وفق جنسياتها كالتالي "طيور الممر" (بيردز أوف باسدج) من كولومبيا و"المذنب" (ذا غيلتي) من الدنمارك و"لا تنظر بعيدا" (نيفر لوك أواي) من ألمانيا و"لصوص المتاجر" (شوب ليفترز) من اليابان و"أيكا" من كازاخستان و"كفرناحوم" من لبنان و"روما" من المكسيك و"حرب باردة" (كولد وور) من بولندا و"احتراق" (بيرنينغ) من كوريا الجنوبية.

وقالت الأكاديمية التي تمنح الجائزة الأشهر عالميا إن أعضاءها شاهدوا الأفلام المرشحة بالقائمة الأولية في الفترة من منتصف أكتوبر/تشرين الأول وحتى العاشر من ديسمبر/كانون الأول قبل أن يستقروا على الأفلام التسعة المختارة.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز #الأوسكار يوم الأحد 24 فبراير/شباط 2019 بمسرح دولبي في هوليوود.

والعام الماي أيضاً، ترشح فيلم لبناني هو "القضية رقم 23" للمخرج زياد دويري لجائزة أفضل فيلم أجنبي في مسابقة الأوسكار لكنه لم يحصد الجائزة.