هنا عاشت داليدا.. "العربية.نت" تزور منزلها في القاهرة

من إيطاليا إلى مصر بدأت القصة، حينما توافد مئات المهاجرين بحثاً عن الرزق وهرباً من ويلات الحرب التي كانت تدق أبواب بلدانهم بين الحين والآخر.

وداخل حي شبرا، أكبر أحياء القاهرة، كان والد من ستصبح إحدى "أيقونات العالم" في الغناء، بيدرو جيليوتي، يعمل عازف كمان، فيما تنشغل الأم بالحياكة وتربية الأبناء، حتى جاء الخبر السعيد في السابع عشر من كانون الثاني/يناير 1933، حينما رزقت العائلة بتلك الطفلة الساحرة "يولاندا".

مرت السنوات وصارت الطفلة التي اشتهرت باسم "داليدا"، واحدة من نجمات الغناء في فرنسا، وذاع صيتها في العالم كله، إلا أنها لم تنس أبداً تلك الأزقة التي ترعرعت بين زواياها. حارة صغيرة تتفرع من شارع "خماروية" بحي شبرا الشعبي، كانت تحتضن المنزل الذي ولدت فيه "داليدا"، وما زالت جدرانه تحتفظ بهيئتها حتى وإن أصابها الوهن.

"العربية.نت" توجهت في زيارة إلى الحي الشعبي والمنزل الذي شهد ولادة "يولاندا" التي رفضت عائلتها التحاقها بالمجال الفني، لكنها تمسكت بحلمها، ولم تتخل عن طموحها بكتابة اسمها بحروف من نور.

قصة من هنا وأخرى من هناك، بعض الأقاويل تتضارب، وبعض الأشخاص لا يعلمون شيئاً عما حدث، في ظل مرور الزمن وتعاقب الأجيال.

غير أن شخصاً يكنى بـ"أبو ابراهيم" حاول أن يسرد باختصار قصة تلك العائلة التي قدمت إلى مصر، واختارت أن تسكن إلى جوار منزله، حيث يمتلك بيتين بالحارة بالإضافة إلى المتجر الخاص به.

أسرة داليدا لم تكن تملك المبنى المؤلف من 3 طوابق، إنما كانت تستأجر الطابق الأول.

وكان للمنزل شرفة قبل أن يتغير حاله، وتشيد المحلات على الواجهة بدلاً منها، نزولاً عند متطلبات الحياة.

ذكريات اندثرت.. وساكنون جدد

داخل المبنى لم يكن ساكنو الطابق الثالث على دراية بتاريخ من عاش بين تلك الجدران. قابلونا بابتسامة صادقة، وأخبرونا أن ذاكرتهم لا تسعفهم، ولا يعلمون شيئاً عن داليدا، التي نالت تكريماً من الجنرال الفرنسي شارل ديغول عن أدائها المميز.

في الطابق الأول يسكن الآن "عم صموئيل" الذي استرجع شريطا للذكريات، يوم توجه شاباً مع عائلته للمرة الأولى إلى المنزل، حيث عاشت أسرته في هذا الطابق بدلاً من أسرة داليدا التي انتقلت للطابق الثاني.

من الجمال إلى التمثيل في باريس.. ثم زيارة ودمعة

ظلت داليدا تعمل سكرتيرة بإحدى الشركات في مصر، إلا أن حلم الغناء ظل يدغدغها.

التحقت عام 1954 بمسابقة ملكة جمال مصر، وحصلت على اللقب، لتحظى لاحقاً بدور في فيلم "سيجارة وكاس" مع سامية جمال، وظهرت بشخصية "الممرضة يولاندا" وهو اسمها الحقيقي.

بعدها سافرت إلى باريس وانقطعت أخبارها، لتزور مصر مرتين بعدها، إلا أن "عم صموئيل" أكد أنها زارت مصر 3 مرات، وتذكر كيف حضرت إلى المنزل، لتسترجع ذكرياتها وتسلم على الجميع، وبكت حينما رأت لافتة دون عليها اسم والدها، لكنها أزيلت الآن.

حضرت داليدا إلى مصر والتقطت العديد من الصور داخل شرفة المنزل، الذي صار يحمل جزءاً بات من الماضي، ووضعت محافظة القاهرة على جدرانه لوحة تشير إلى أن داليدا عاشت هنا، تلك اللوحة المدعمة بكود يمكن زائره من التعرف على تاريخ النجمة المصرية الإيطالية.

"الحياة لم تعد تحتمل"

"سالمة يا سلامة.. رحنا وجينا بالسلامة" كلمات تغنت بها داليدا، لتسترجع معها سنوات طفولتها، بعدما غادرت مصر وعادت إليها نجمة. ولم تنس أبداً عشقها لمصر، الذي جعلها تقدم أغنية "حلوة يا بلدي".

ولعل السعادة التي كانت تنضح من أغنياتها لا سيما لبلدها، كانت تخفي حزناً وألماً من حياة عاطفية مأساوية عاشتها ولم تجد فيها نهاية سعيدة، بعدما كان الانتحار مصير الرجال الذين ارتبطت بهم، وكادت تلحق بهم باكراً، إلا أن محاولتها فشلت عام 1967.

لتأتي النهاية الصادمة بالانتحار بعيدة عن ذلك الحي الذي شهد لحظات سعادة، حين أنهت حياتها بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة، تاركة وراءها رسالة تقول "سامحوني.. الحياة لم تعد تحتمل!".