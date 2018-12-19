"اليونسكو" تحتفل باللغة العربية.. والفنان عايض يتألق

على مدى يومينِ ناقش مختصون بعلوم اللغة العربية في مؤتمر دعت إليه بعثة السعودية لدى اليونسكو أهم المعوقات التي تواجه اللغة العربية الفصحى أمام انتشارِ اللهجات المحلية في الوطنِ العربي.

وقال السفير السعودي لدى منظمة اليونسكو الدكتور إبراهيم البلوي لـ"العربية" إن الاحتفال باللغة العربية مهم لأن هذه اللغة اعتمدت رسمياً لدى الأمم المتحدة وهي اللغة السادسة، وهذا العام نحتفي بالشباب لتشجيعهم لاستخدام اللغة الفصحى، وأيضاً نعمل على تطوير المبادرة السعودية لتعلم اللغة العربية، ونحن فرحون لزيادة إقبال الفرنسين وغيرهم لتعلم اللغة العربية.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، هي اللغة العربية والعلاقة بين اللغة وكل من الهوية والفنونِ واستخداماتِ العربيةِ في التواصلِ الاجتماعيِ، كما تمت مناقشةُ المبادرة السعودية لتدريسِ اللغة العربية للناطقين بالفرنسيةِ في مدرسةِ اليونسكو.

وقدمت إمارة الشارقة في يومِ اللغةِ العربيةِ جائزتَها السنويةَ لأفضلِ الباحثين في مجالِ الدراساتِ اللغويةِ والترجمةِ، وقام بتقديم الجوائز حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ سلطان القاسمي.

واختُتِمَ اليومُ الأول للمؤتمرِ بحفل موسيقي اأياه الفنان السعودي الشاب عائض يوسف الذي كان فرحا لأنه يغني أمام الجمهورين العربي والفرنسي وعلى مسرح اليونسكو هذا المسرح العريق.

وقال لـ"العربية" كنت أحلم بالغناء على مسرح اليونسكو وقدمت أغنيات من القديم والجديد.

هذا وفي اليومِ الثاني سيناقشُ المؤتمرُ اللغةَ العربيةَ والرياضةَ بمشاركةِ بعضِ الرياضيين والمعلقين الرياضيين.