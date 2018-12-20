السعودية.. أم كلثوم و7 نجوم عالميين بـ"شتاء طنطورة"

على مدار 7 أسابيع تنطلق اليوم فعاليات أطول مهرجان من نوعه في السعودية، حيث تحتضن مدينة العلا بالمدينة المنورة مهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والثقافي.

وستقام الحفلات الفنية التي سيحييها 8 فنانين عالميين، هم: محمد عبده وماجدة الرومي، وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون، والموسيقار وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت، وعازف البيانو الصيني لانج لانج، ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والموسيقار العالمي ياني، بجانب حفل أم كلثوم يتم تقديمه عبر التقنيات الحديثة والمبتكرة عبر تقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي).

في السياق، يقدم المهرجان فعاليات متميزة، من بينها "عروض ضوئية ومشاهد طبيعية ومناسبات ثقافية وفنية" من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري، و"مهرجان المناطيد" من 31 يناير إلى التاسع من فبراير 2019، و"ملتقى الفرسان"، الذي يبدأ في الأول من فبراير 2019، ويتوّج باستضافة البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين في الثاني من فبراير 2019، التي ستشهد مشاركة 80 من أفضل الفرسان، ويقام السباق بالشراكة بين الاتحاد السعودي للفروسية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويقدم واحدة من أكبر جوائز سباقات القدرة للخيول على مستوى المنطقة.

ومن ضمن الفعاليات تسليط الضوء على أبرز ملامح البلدة القديمة، حيث سوقها العتيق والحرف اليدوية المتوارثة منذ القدم، وكذلك العروض الفنية والثقافية والتراثية. وتأمل العديد من الأعمال التركيبية والمنحوتات وكذلك تبادل أطراف الحديث مع الفنانين الذين أبدعوا تلك الأعمال. وتذوق أشهى المأكولات التي توفرها العديد من شاحنات الطعام المتواجدة في أرجاء المكان.