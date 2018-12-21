العراق.. الموت يغيب عالم الموسيقى طارق حسون فريد

نعى تجمع فنانو العراق عالم الموسيقى البروفيسور #طارق_حسون_فريد الذي توفي في أحد مستشفيات #بغداد بعد تدهور حالته الصحية.

وكان مقربون من الموسيقار الراحل، أوضحوا أن الدكتور طارق حسون فريد #توفي صبيحة اليوم الجمعة بعد تدهور حالته الصحية، مشيرين إلى أن الراحل كان قد نقل قبل يومين للعناية المركزة في أحد مستشفيات بغداد بسبب تعرضه لجلطة دماغية.

وأضافوا أن مراسم التشييع ستنطلق اليوم من مدينة الطب في بغداد، مروراً بمنزله ثم إلى مدينة كربلاء حيث يوارى الثرى.

ويعتبر طارق حسون فريد، مؤسس قسم الموسيقى في كلية الفنون الجميلة ببغداد، وشقيق الفنان الراحل بدري حسون فريد، من مواليد مدينة كربلاء عام 1934.

وأنهى فريد دراسته في دار المعلمين الابتدائية، وتعلم العزف على الكمان، كما تعلم الرسم، وفي عام 1956 في بغداد.

وأكمل الموسيقار الراحل دراسته في قسم العلوم الموسيقية في جمهورية سلوفاكيا، ليدرس على يد الموسيقي الروماني "ساندرو ألبو"، إذ أصبح لاحقاً واحداً من أهم مدرسي الموسيقى الأكاديمية في العراق.