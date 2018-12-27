افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب وهذه التفاصيل

بدأت الدورة الرابعة من #معرض_جدة_الدولي_للكتاب في المملكة العربية #السعودية تحت شعار "الكتاب تسامح وسلام" وبمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة.

ويقدم المعرض 180 ألف عنوان كتاب في شتى مجالات المعرفة والعلوم والآداب والفنون.

افتتح المعرض مساء الأربعاء أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، ووزير الإعلام عواد العواد.

وكرم الأمير خالد الفيصل في الافتتاح مجموعة من رواد الإعلام بالسعودية، وهم الإعلامي حسين بن محمد نجار، والكاتب حمد بن عبد الله القاضي، ورئيس تحرير صحيفة (الجزيرة) خالد بن حمد المالك، والإعلامي عبد الله بن حمزة راجح، والمذيعة نوال بنت أحمد بخش.

ويبدأ المعرض في استقبال زواره في أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بدءا من اليوم الخميس وحتى الخامس من يناير/كانون الثاني

القادم.

ويشمل برنامج الدورة الرابعة ورش عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات وعروض أفلام للكبار والأطفال، إضافة إلى 200 حفل توقيع كتاب.

ومدينة جدة، المطلة على البحر الأحمر، مركز تجاري وترفيهي رئيسي بالمنطقة الغربية في السعودية، ويبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين.