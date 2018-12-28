إليسا تنتقد الرئيس اللبناني.. يوم انتخب شعرت بالهزيمة

في تصريحات نارية، أطلقتها مساء الخميس، عبرت المغنية اللبنانية إليسا عن شعورها بالهزيمة لانتخاب رئيس الجمهورية، ميشال عون.

وانتقدت صاحبة "إلى كل اللي بحبوني" بجرأة خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي اللبناني مرسيل غانم، العهد الرئاسي، قائلة: "العهد فشل بكل تأكيد".

وأوضحت قائلة: "أردت أن يأتي دم جديد على العهد، رغم احترامي له (ميشال عون)، إلا أنني لم أكن ممنونة".

أما عن تأييدها الحزبي، فأكدت أنها تدعم رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع.

وعن وزير الخارجية وصهر الرئيس ميشال عون، جبران باسيل، قالت: "ما بتمنى ولا بحب شوفوا ولا نهار رئيساً للجمهورية، أفضّل سليمان فرنجيه، وأنا مع العلاقة مع سوريا القائمة على الند للند".

وعن موقفها من حزب الله، أكدت أنها تعتبر الشهادة لمن يسقط دفاعاً عن أرض الوطن.

وأضافت: "لم أشعر أنّ الزمن السوري ولّى بسبب الممثلين عنه من حزب الله والرئيس عون".