تدهور الحالة الصحية للفنان سعيد عبد الغني

كشف الفنان المصري، أحمد سعيد عبدالغني، عن تطورات الحالة الصحية لوالده سعيد عبدالغني، الذي يرقد بالعناية المركزة بأحد المستشفيات.

حيث أكد في تصريح خاص لـ "العربية.نت" أن حالة والده غير مستقرة، مشيرا إلى كونه يمر بحالة حرجة للغاية، دون الدخول في تفاصيل ما يعانيه الفنان المصري.

واكتفى الفنان أحمد سعيد عبدالغني بالتعليق على الأمر قائلاً "ربنا يستر"، في إشارة إلى صعوبة الحالة التي يمر بها والده.

من جانبه، أكد نقيب الممثلين، أشرف زكي، لـ "العربية.نت" أن سعيد عبد الغني يتواجد بمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، حيث يمر بأزمة صحية، مشيرا إلى كونه سيتوجه لزيارته مساء الجمعة من أجل الاطمئنان على صحته وطمأنة محبيه.

سعيد عبد الغني من مواليد يناير عام 1938 بمحافظة الدقهلية، تخرج في كلية الحقوق وعمل بالصحافة الفنية، قبل أن تأتيه الفرصة من أجل الالتحاق بالمجال الفني، ليقدم خلال مسيرته أكثر من 200 عمل فني، كان آخرها قبل 3 سنوات في مسلسل "ولاد السيدة"، كما نال وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996.