عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

مايلي سايرس تتزوج الممثل ليام هيمسورث بعد قصة حب طويلة

المصدر: لوس أنجلوس - رويتزر
سايرس وزوجها
رابط مختصر

أكدت مغنية البوب #مايلي_سايرس زواجها من الممثل #ليام_هيمسورث ونشرت صورا لحفل زفافهما الهادئ الذي اقتصر على أسرتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحت عنوان "بعد 10 سنوات" وبتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول نشرت المغنية ثلاث صور على موقعي إنستغرام وتويتر في وقت متأخر أمس الأربعاء لها وهي ترتدي فستانا أبيض وتعانق هيمسورث وتقبله.

ونشر هيمسورث (28 عاما) إحدى تلك الصور على حسابه على تويتر وكتب قائلا: "حبي".

ووردت أول التقارير عن الحفل الصغير الذي أقيم يوم 23 ديسمبر/كانون الأول على مواقع التواصل الاجتماعي عشية يوم عيد الميلاد.

والتقت سايرس (26 عاما) التي كانت بطلة المسلسل الكوميدي (هانا مونتانا) الذي كانت تبثه قناة ديزني بالممثل الأسترالي هيمسورث أثناء تصوير فيلمهما الرومانسي "الأغنية الأخيرة" (ذا لاست سونج) في 2009 وأعلنا خطبتهما في 2012.

وفي أعقاب انفصالهما بعدها بعام، عاد الثنائي مرة أخرى وأعلنا خطبتهما للمرة الثانية في 2015.

كلمات دالّة

#ليام هيمسورث, #مايلي سايرس

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر