أريانا غراندي مريضة.. ألغت حفلها في لاس فيغاس

قالت مغنية البوب، أريانا غراندي، إنها ألغت حفلها الموسيقي في لاس فيغاس بسبب "مشكلات صحية".

وكان من المفترض أن يقام حفل المغنية البالغة من العمر 25 عاما، وهي إحدى أشهر نجوم البوب في #الولايات_المتحدة، السبت، في فندق ذا كوزموبوليتان.

وكتبت أريانا على #إنستغرام: "أعاني الآن من بعض المشكلات الصحية وأنا في شدة الأسف لأنني لن أستطيع أن ألتقي بكم في نهاية هذا الأسبوع".

وذكر موقع (تي.إم.زي) الإلكتروني الترفيهي نقلاً عن مصادر مقربة من المغنية أنها مصابة بالتهاب شعبي. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل لأريانا.

وأنهت المغنية عام 2018 بتصدر أغنيتها (ثانك يو، نكست) قائمة بيلبورد هوت 100 للأسبوع السادس على التوالي. وشهد العام الحالي أيضا وفاة صديقها السابق فنان الراب ماك ميلر في سبتمبر أيلول، وانفصالها عن خطيبها الممثل الأميركي بيت ديفيدسون في أكتوبر تشرين الأول.