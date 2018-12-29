ماجدة الرومي في حفلها الأول بالسعودية: قلبي بيدق بيدق

بإطلالتها الأنيقة وصوتها الحالم، حيّت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حاضري حفلتها الأولى بالسعودية من فوق مسرح العلا بمهرجان شتاء طنطورة.

وقالت مرحبة بجمهورها ومتابعيها: "مساء الخير، أصدقائي جميعا، يسعدني ويسعد الفرقة اللبنانية بقيادة المايسترو أياد بعلبكي وجودكم معنا، بكل الفرح وكل الخير، شرف لنا كبير أن نغني بهذا البلد الحبيب، الذي نقدره كل التقدير ونحترم شعبه كل الاحترام".

بمشاعر لامست قلوب جماهيرها الحاضرة؛ هكذا افتتحت ملاك الطرب العربي حفلها الجماهيري الأول في المملكة#ماجدة_الرومي_في_العلا#شتاء_طنطورة pic.twitter.com/WmLLK0QJrE — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) December 28, 2018

وأضافت: "في قلبي كلام كبير ولا أعرف من أين أبدا، هالأرض قبل أن تكون تخص قلوبنا محسوبة على ضمايرنا، صار لنا فيها بيوت وأهل قد مالنا في بلدنا، بكل الوفاء بقلبي وبكل الصدق، بتمنى تبقى الأرض الطيبة عاصمة للخير، وتتمنى يبقى دارها دار العز، وسيوفها سيوف النصر، ويبقى نخيلها مراوح الزمن، تبقى الأبية البهية العربية العزيزة على قلوبنا، ويدوم عزكم".

وعبرت ماجدة الرومي عن ارتباكها في هذا الحفل بسبب هيبة المكان والحضور، وقالت بصوتها الرقيق" "اعذرونا لو كنا ملبكين، هذه أصعب حفلة عملتها في حياتي، لأنه فيها هيبة، قلبي بيدق بيدق وصرت أقول ياريتني عصفورة أو شجرة، أنا بدي أمي بطل بدي غني، اعذرونا لو ملبكين شوي، الآن بيمشي الحال".

وبعدها بدأت الفنانة ماجدة بالغناء للعديد من أغانيها الجميلة التي ألهبت المشاعر وجعلت جو الشتاء دافئا بليلة جمعت الفن والغناء والصوت الملائكي.

يذكر أن مدينة العلا بالمدينة المنورة تستضيف مهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والثقافي، وهو المهرجان الذي يعد أطول مهرجان من نوعه في السعودية، حيث يقام على مدار 7 أسابيع، وتحديدا من 20 ديسمبر وحتى 9 فبراير.

المهرجان سيتضمن العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية التي تتناسب مع جميع الأعمار السنية، ومن أشهر المطربين والنجوم الذين سيحيون ليالي "شتاء طنطورة" محمد عبده وماجدة الرومي، بالإضافة إلى مسابقات الخيل، كما ستخصص فقرة بأكملها للعازف المصري الشهير عمر خيرت، وسيتم تقديم مجموعة من الأغنيات الشهيرة لأم كلثوم بتقنية "هولوجرام" لتظهر وكأن أم كلثوم تحيي الحفل من على خشبة المسرح.