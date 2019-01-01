هذه الأفلام المصرية تتنافس في 2019

تشهد دور العرض السينمائية انفراجة كبيرة مع مطلع العام الجديد، بعد الإعلان عن تواجد عدد كبير من النجوم من أجل التنافس بأعمالهم الفنية.

والبداية ستكون مع فيلم "122" الذي يقوم ببطولته طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وأمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.

وتستقبله دور العرض مساء الأربعاء، من أجل قص شريط المنافسة مبكرا، وهو الفيلم الذي يدور في إطار من التشويق والرعب في نوعية لا تقدم كثيرا في السينما المصرية.

الفيلم الثاني هو "الضيف" للكاتب إبراهيم عيسى والمخرج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك، وذلك بعد انتهاء أزمته مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وحصل الفيلم على تصريح بالعرض بعد انتظار دام طويلا، وهو ما تسبب في قلق صناع الفيلم وساورهم الشك حول قدرتهم على اللحاق بالموعد الذي تم تحديده مسبقا للعرض، وهو التاسع من شهر يناير الجاري.

عودة كريم عبد العزيز

وبعد غياب 4 سنوات، يعود كريم عبد العزيز مرة أخرى بفيلمه الجديد "نادي الرجال السري" الذي يشاركه بطولته غادة عادل وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

الفيلم يطرح في شهر يناير الجاري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مكان يقرر بعض الرجال التجمع فيه ويطلقون عليه اسم "نادي الرجال السري"، ويحاول كريم عبد العزيز لعب دور حلقة الوصل بين مجموعة من الأشخاص وهذا المكان، خاصة أن علاقته بزوجته غادة عادل تشهد العديد من الأحداث والمفارقات.

ولن يكون هذا الفيلم الوحيد لكريم عبد العزيز هذا العام، حيث يستعد لطرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" في الصيف المقبل.

فيما استقر صناع فيلم "قرمط بيتمرمط" لأحمد آدم على طرحه منتصف الشهر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات منذ العام الماضي، دون إعلان عن سبب واضح لهذا الكم من التأجيلات.

ويعود أحمد آدم لاستغلال شخصية "القرموطي" التي حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور من جديد، ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول قيام القرموطي بإنشاء مقبرة لأجداده ويحدد الأسعار الخاصة بالدخول، وهو ما يتسبب له في العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشهد الموسم السينمائي البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد فتحي من خلال فيلم "ساعة رضا" الذي يعرض في التاسع من شهر يناير الجاري، ويشارك في بطولته محمد ثروت وهالة فاخر ودينا فؤاد.

وتسيطر الكوميديا على أحداثه من خلال بطله "رضا" الذي يعمل "ميكانيكي" ويجد منبها قديما يحتوي على تعويذة تمنحه فرصة العودة بالزمن، وهو ما يستغله لمحاولة الفوز بقلب الفتاة التي يحبها وسط مفارقات كوميدية.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم أيضا، طرح الجزء الثاني من فيلم "الكنز" الذي شارك في بطولة جزئه الأول محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري وعدد كبير من النجوم، إلا أن صناعه لم يعلنوا عن اليوم الخاص بعرضه بعد.