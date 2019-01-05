بريتني سبيرز تعلن تعليق نشاطها الفني والسبب والدها

قررت مغنية البوب الأميركية #بريتني_سبيرز إلغاء سلسلة حفلات في لاس فيغاس لتهتم بوالدها المريض.

وكان يفترض بنجمة البوب التي اشتهرت خصوصا في التسعينات ومطلع الألفية وطبعت جيلا كاملا من الشباب، أن تبدأ في شباط/فبراير سلسلة من الحفلات في أحد كازينوهات لاس فيغاس في إطار عرض "دومينايشن".

وكتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لن أحيي حفلات في إطار عرضي الجديد دومينايشن. اخترت إعطاء الأولوية لعائلتي".

وأوضحت "قبل أشهر قليلة أدخل والدي المستشفى وكاد يموت"، موضحة "سأكرس طاقتي كاملة الآن لعائلتي".

وكانت سلسلة هذه الحفلات في لاس فيغاس الثانية لبريتني سبيرز التي سبق أن أحيت في هذه المدينة عروضا بين العامين 2013 و2017.