"ميكي أفندي ماوس".. عرض مسرحي جديد ينطلق في السعودية

خطوة مسرحية جديدة ينطلق عرضها في المملكة العربية السعودية، في عرض يحمل اسم "ميكي أفندي ماوس" يقوم ببطولته أحمد بدير وهالة فاخر وادوارد ومحمد الصاوي.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، تحدث بطل العرض أحمد بدير، مؤكدا أن المؤلف أحمد الإبياري عرض عليه النص المسرحي من أجل القيام ببطولته.

وشعر بحماس كبير بعد قراءته، خاصة أنه يتحدث عن الصحافة وكيف لها أن تكون أداة تدمير أو أداة بناء، كما أنها قد تتعمد إظهار الشائعات في بعض الأوقات.

ذلك المضمون الذي يقدمه العرض المسرحي شجع بدير على المشاركة فيه، وهو من إخراج طارق الإبياري وينطلق عرضه في #الرياض في العاشر من شهر فبراير المقبل.

حيث أكد بطل العرض أنها لن تكون المرة الأولى التي يعرض فيها عمل مسرحي بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى كون المملكة لها مكانة خاصة في قلبه، وهو ما جعله يشعر بحماس كبير تجاه العرض.

كما أوضح أن العرض سينطلق في الرياض وبعدها يتنقل في جولة بين عدد من مدن المملكة، على أن يتم العرض في جدة وكذلك مدينة أبها والدمام، وفي النهاية سيكون هناك عرض للنص المسرحي في مصر.

أما ما يخص اسم العرض المسرحي "ميكي أفندي ماوس"، فقد أوضح أنه يتعلق بشخصيته التي يلعبها في العرض المسرحي، حيث يحمل الباب الذي يقوم بكتابته في الجريدة اسم "ميكي ماوس".

وهو باب يتواصل فيه مع الأطفال من أجل تربية جيل على القيم والمبادئ، ومن هنا جاء اسم العرض المسرحي ارتباطا بالشخصية التي يلعبها في الأحداث.