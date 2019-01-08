عملية تجميل تنهي حياة فنان راي شهير في الجزائر

تلقى الجزائريون، مساء الاثنين، صدمة كبيرة، بعد إعلان وفاة فنان الراي الشهير #هواري_منار، أثناء إجراء عملية لشفط الدهون، في إحدى العيادات الخاصة في العاصمة الجزائر.

وأكد هشام باي باي وكيل أعمال الفنان في تصريحات إعلامية، أن الراحل "كان في صحة جيدة ودخل مصحة خاصة لشفط الدهون، غير أنه توفي متأثرا بالمخدر الصحي الذي كانت له تداعيات سلبية على قلبه".

والشاب هواري منار (35 عاما)، هو مغن مثير للجدل في الجزائر، وهو أيضا شاعر وعازف، من مدينة وهران غرب البلاد.

ورغم أنه ممنوع من الظهور في القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة ومن المشاركة في المهرجانات، إلا أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في بلاده ولدى جاليات بلدان المغرب العربي في أوروبا، تقبل على كلّ الحفلات التي يقيمها في النوادي الليلية أو السهرات الخاصة التي يحييها.

وتحظى أغانيه بنسبة استماع ومشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها أغنية "أنا لي قابرته" التي شاهدها أكثر من 27 مليون شخص، في أقل من 6 أشهر.