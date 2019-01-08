وفاة أسامة فوزي مخرج فيلم "بحب السيما"

غيب الموت المخرج المصري أسامة فوزي ظُهر الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 58، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وتخرج فوزي في قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما عام 1984، وعمل في بداياته كمساعد مخرج بعدد كبير من الأفلام أبرزها "مرسيدس" و"ليه يا بنفسج" و"التوت والنبوت".

فيما قدم كمخرج أربعة أفلام كان أشهرها فيلم "بحب السيما" الذي قام ببطولته محمود حميدة وليلى علوي، بالإضافة إلى أفلام "عفاريت الأسفلت" و"جنة الشياطين" و"بالألوان الطبيعية"، وهو آخر الأفلام التي قدمها قبل 10 أعوام.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل مساء الثلاثاء بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة، على أن يتم تحديد موعد لاحق من أجل تلقي العزاء.