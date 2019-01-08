وفاة المخرجة اللبنانية جوسلين صعب في باريس

غيب الموت المخرجة اللبنانية جوسلين صعب الليلة الماضية عن عمر ناهز 71 عاماً بعد صراع مع مرض عضال رافقها في آخر سنواتها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتوفيت صعب في أحد مستشفيات باريس حيث أقامت لسنوات عديدة وحصلت على الجنسية الفرنسية.

وارتبط اسم صعب بأفلام الحروب والوثائقيات المصورة التي عكست شخصيتها كصحفية وكاتبة سيناريو ومصورة فوتوغرافية.

وعملت كمراسلة إخبارية لمحطات تلفزيونية أوروبية حيث قامت بتغطية حرب أكتوبر 1973 وأنجزت أفلاما وثائقية عدة عن هذه الحرب، وعن كردستان، وحرب العراق وإيران، والجولان، ولبنان.

من أبرز أعمالها السينمائية (جنوب لبنان.. قصة قرية تحت الحصار) و(رسالة من بيروت) و(بيروت مدينتي) و(مصر، مدينة الموتى) و(كان يا ما كان، بيروت) و(غزل البنات 2) الذي يعد شريطها الأول في السينما الروائية.

وقدمت صعب في (غزل البنات 2) قصة حب جمعت الشابة هالة التي تهرب من محيطها عبر الأفلام المصرية والفنان كريم الذي يعيش بعزلة داخل شقته في ما كان يعرف ببيروت الغربية خوفا من الحرب.

ويضم سجل صعب أفلاما روائية منها (حياة معلقة) و(شو عم بصير) و(دنيا) بمشاركة حنان ترك ومحمد منير. وأثار الفيلم الذي أنجز عام 2005 ضجة وحاز على جوائز وإشادة بمهرجانات قرطاج وميلان وصندانس ومونتريال.