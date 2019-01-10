محمد هنيدي يعود للمسرح بعد 16 عاماً من الغياب

تحضيرات مكثفة استعد بها الفنان المصري محمد هنيدي من أجل العودة إلى خشبة المسرح مرة أخرى، بعد أن قاطعها لـ16 عاما كاملة، حيث كانت مسرحية "طرائيعو" هي آخر الأعمال التي يقدمها.

ولسنوات طوال فضّل هندي السينما والتلفزيون على المسرح الذي يلقب بـ"أبو الفنون"، إلا أن بداية العام الحالي تشهد عودة هنيدي مرة أخرى من خلال مسرحية "3 أيام في الساحل".

وينطلق العرض الأول للجمهور مساء الخميس، في عروض تستمر بمصر لشهر كامل، قبل أن يذهب فريق عمل العرض في جولة خليجية تنطلق من المملكة العربية السعودية وتشمل عدداً من الدول، يسافر بعدها للعرض في الولايات المتحدة الأميركية.

تحضيرات هنيدي للعرض استمرت 6 أشهر كاملة، تغير فيها اسم العرض من "صراع في الفيلا" إلى "3 أيام في الساحل"، والذي يحتوي على عدد كبير من الاستعراضات الغنائية التي يعود بها هنيدي إلى الغناء مرة أخرى. وبالفعل كان المخرج مجدي الهواري قد كشف قبل أشهر عن أغنية "السهرانين" التي يقدمها هنيدي في العرض.

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العرض يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي وندى موسى، فيما يتولى الإخراج مجدي الهواري والتأليف لأحمد عبد الله. ويلعب هنيدي في المسرحية شخصية امرأة تدعى "حمامة هانم هشتاج" تهتم بعالم الأزياء والموضة وتدخل في صراعات كوميدية مع من حولها.

هنيدي عبّر عن سعادته بالعودة إلى المسرح مرة أخرى، من خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه في "إنستغرام" وظهر فيها عند بداية التحضيرات الخاصة بالعرض المسرحي حيث علّق قائلاً "ما أحلى الرجوع إليه". وقد تلقى تهنئة العديد من زملائه بمناسبة عودته مرة أخرى إلى خشبة المسرح.

وشهد التحضير للعرض المسرحي تغييراً وتعديلاً في بعض المشاهد خلال الأشهر الماضية، كما استعان القائمون على العمل بفريق استعراضي من الخارج من أجل العروض التي تشهدها المسرحية.