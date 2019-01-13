رحيل منيرة موصلي.. إحدى أهم رواد الفن التشكيلي بالمملكة

نعت وزارة الخارجية السعودية الفنانة التشكيلية منيرة موصلي التي توفيت بعد معاناة مطولة مع مرض عضال في الكليتين، وذلك عن عمر يناهز الرابعة والستين.

وتعتبر موصلي واحدة من أهم رواد الفن التشكيلي في المملكة، ساهمت في تنمية الحركة التشكيلية الفنية، خاصةً بين النساء، وأقامت عشرات المعارض بالمملكة كان أولها معرضها المشترك مع زميلتها الفنانة صفية بن زقر الذي أقيم في مدرسة التربية الحديثة عام 1968، ومن ثم معرضها الخاص الأول عام 1972 في مدينة جدة.

كما شاركت مع كبار الفنانين التشكيليين كيوسف أحمد، وأحمد البحراني في معارض كبرى في الخليج والشرق الأوسط.

وأسست مهرجان الفن في مدينة الخبر عام 2007، كما نشرت العديد من الدراسات الفنية التي اتخذت فيها مواضيع اجتماعية مهمة مصدراً لها.

إلى ذلك، كانت أول من طرح فنياً مفهوم التصوير الإسلامي الذي يرافق المخطوطات وطرحته عبر مجموعة من أعمالها الفنية التي أسمتها "الواسطي وأنا" .

حصدت عشرات الجوائز خلال مسيرتها في السعودية والبحرين ودبي وعدد من العواصم العربية.

وصفت بالظاهرة الفنية والإنسانية، التي سبقت زمنها.

وكانت تحضر قبل وفاتها لمعرض في المدينة المنورة، إلا أن ظروف المرض حالت دون ذلك.