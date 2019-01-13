"عام مصر فرنسا" احتفال ثقافي بـ150 سنة على قناة السويس

بمناسبة مرور 150 عاماً على حفر قناة السويس، وبهدف توطيد العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية، انطلقت في القاهرة فعاليات "عام مصر- فرنسا 2019" بتعاون بين وزيرة الثقافة المصرية وسفير فرنسا في القاهرة.

وتشمل الفعاليات الثقافية والفنية، التي ستُنظم على مدار العام، أربع حفلات باليه مشتركة بين راقصي فرقتي باليه أوبرا باريس والقاهرة.

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ويتضمن عرض الباليه رقصات كلاسيكية لأشهر الأعمال العالمية، منها "بحيرة البجع" و"سبارتاكوس". كما يشمل أيضا عرضا معاصرا صممه خصيصا لهذا الحدث غريغوري غييار، مستلهماً من السحر الخاص لنهر النيل.

وتشمل فعاليات "عام مصر فرنسا 2019" أيضاً معرضاً لآثار توت عنخ آمون في باريس سيقام في شهر مارس/آذار المقبل.

وسيكون "عام مصر فرنسا 2019" فرصة للتعرف على ثقافتي وفنون البلدين، من خلال فعاليان ستقام في عدة مدن مصرية وفرنسية على مدار السنة.