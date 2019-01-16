صابرين تكشف كواليس تجسيدها لشخصية أم كلثوم بالسعودية

حفل غنائي ضخم ينظمه مهرجان #شتاء_طنطورة بالمملكة العربية #السعودية في الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، لكوكب الشرق #أم_كلثوم باستخدام تقنية "الهولوغرام" وذلك للمرة الأولى، على أن تشارك #الفنانة_صابرين مجسدة دور المطربة الراحلة.

20 عاما كاملة مرت على تقديم الفنانة صابرين لدور البطولة في مسلسل "أم كلثوم" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه، وجعل الجميع يربط بينها وبين المطربة الراحلة.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت" تحدثت صابرين عن كواليس مشاركتها بالمهرجان، مؤكدة أنها منذ شهرين كاملين وهي تحضر لهذا الأمر، بعدما تلقت اتصالا من إدارة "MBC" والشركة التي تتولى التنظيم، وأخبروها أن المخرج الأميركي يرغب في لقائها.

حيث شاهد المخرج المسلسل وطلب لقاء البطلة التي قدمت شخصية أم كلثوم، خاصة أنه في سبيل تقديمه لتقنية "الهولوغرام" كان يبحث عن أكثر شخص يستطيع تقليد أم كلثوم التي رحلت قبل 44 عاما.

وكشفت صابرين أنها شعرت بكونها تقدم أمرا من أجل مصر، ولم تبحث إلا عن ظهور الشخصية في أكمل وجه، وأعادت دراسة الشخصية مرة أخرى.

وحينما بدأت التحضيرات ووضعت الكاميرا التي تزن 20 كلغ على رأسها، واستمعت إلى الموسيقى الخاصة بالأغاني، لم تتمالك دموعها وأوقفت التسجيل في تلك اللحظة.

صابرين كشفت عن كونها انتهت بالفعل من دورها في التحضيرات، وستجلس إلى جوار الجمهور من أجل مشاهدة ما قدمته وشاركت به بالفعل، لترى كيف سيخرج الأمر إلى الجمهور على خشبة المسرح.

وفي الوقت الذي أكدت فيه أنه غير مصرح لها بالحديث عن الأغاني التي ستقدم، أوضحت صابرين أن شخصية أم كلثوم لم تغادر ذهنها مطلقا.

كما أنها تستمع إلى أغاني أم كلثوم بشكل مختلف للغاية وتتوحد للغاية مع تلك الشخصية التي لعبتها في المسلسل الذي كتبه محفوظ عبد الرحمن، وأخرجته إنعام محمد علي، وشارك في بطولته حسن حسني وأحمد راتب وسميرة عبد العزيز.