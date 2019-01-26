MBC العراق.. قناة ترفيهية جديدة للعائلة العراقية

أعلنت "مجموعة MBC" السبت عن إطلاق قناة "MBC العراق"، الترفيهية التلفزيونية لكافة أفراد العائلة العراقية.

وسينطلق بثّ القناة رسمياً اعتباراً من مساء الأحد 17 شباط/فبراير المقبل، فيما سيكون الجمهور العراقي على موعدٍ مع إطلالتيْن خاصتيْن للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان "شتاء طنطورة" في المملكة العربية السعودية، يُحييها عدد كبير من نجوم العراق وأَعلامه، أبرزهم: كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 شباط/فبراير 2019. أما الإطلالة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السادس، السبت 16 شباط/فبراير 2019، الساعة 9 مساءً بتوقيت العراق.

وشددت المجموعة على أن إطلاق "MBC العراق" يؤكد حرص MBC على علاقتها بجمهورها في العراق.

وأضافت أن برامج القناة الجديدة ستذخر بمجموعة واسعة من البرامج الجديدة، خلال الموسم الرمضاني القادم، بتوليفة عراقية خاصة.

وفي هذا السياق، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC": "تأتي قناة "MBC العراق" تتويجاً لخطة التوسُّع والنمو الخمسية للمجموعة، والتي كنا قد أعلنّا عنها في الربع الأخير من العام الماضي." وتابع بارنيت: "تحرص "MBC العراق"، في أولى شبكاتها البرامجية، على تلبية احتياجات الجمهور العراقي الذوّاق، سواء لناحية المحتوى الإعلامي الفريد والنوعي الذي يتوجّه إلى العائلة العراقية بكافة أفرادها وفئاتها العمرية، أو لناحية التكامل الفني والتقني في الصوت والصورة والتقنيات الإنتاجية التي تعتمد أفضل الممارسات والمعايير العالمية.. كل ذلك بموازاة مروحة واسعة من الإنتاجات الخاصة والحصرية التي حرصنا من خلالها على الاستفادة من أفضل الطاقات المحلية العراقية، سواءً من حيث الخبرات أو لناحية الكفاءات الشبابية".

ترتكز الشبكة البرامجية الأولى لـ "MBC العراق" على مجموعة غنية ومتنوّعة من البرامج والأعمال الترفيهية العائلية، يأتي في مقدّمتها إنتاجات محلية عراقية في المرحلة الاولى، فيما يُكشف عن المزيد من الأعمال في المروحة البرامجية التصاعدية المقبلة:



الكوميديا الاجتماعية "كومه D":

كوميديا على طراز الـ "ست كوم"، تتضمّن كل حلقة فقرات عدّة - ثابتة وأُخرى متغيّرة. أما البطولة فلعدد من النجوم، منهم: آلاء حسين، سولاف، إياد راضي، إحسان دعدوش، علي جابر، علي قاسم الملاك، نسمة، عدي عبد الستار، وسواهم.



"سهراية" مع النجم حاتم العراقي:

برنامج فني غنائي، يستضيف فيه حاتم العراقي نخبة من نجوم الغناء العراقي والخليجي والعربي أمام الجمهور في الاستوديو. وما بين الدردشة العفوية، والدندنة على مسرح الاستوديو، وتفاعل الجمهور، يحظى المشاهد بجرعة طربية خاصة، إلى جانب التعرُّف إلى جوانب عدّة من حياة النجم – الضيف.



البرنامج الحواري الثقافي-الفني "النهر الثالث":

من تقديم الفنانة آلاء الحسين، ويستضيف عدداً من القامات العراقية الذين كان لهم باع طويل في الأدب والشعر والكتابة والطرب والتمثيل والرسم وغيرها من الفنون والآداب الجميلة المختلفة. بعد التوقّف عند أبرز مفاصل حياتهم المهنية والخاصة، يختم البرنامج فقراته بتكريم الضيف على طريقته.



برنامج التوك شو "الليلة وَيَّه دعدوش":

حوارات شيّقة لا تخلو من الضحكات القلبية والمواقف العفوية، يستضيف خلالها مقدّم البرنامج إحسان دعدوش، في كل حلقة، نجم عراقي من نجوم الفن والمغنى، ويحاوره ضمن فقرات ملؤها الكوميديا، فيما يُضفي جمهور الاستوديو وتفاعله مع الضيف طابعاً حميمياً وعفوياً على البرنامج. تشتمل كل حلقة على عدّة فقرات ثابتة منها "تحدّي الهمس"، و"فكّر بسرعة"، و"العلبة المغلقة"، و"عشاء 9 نجوم" وغيرها.



البرنامج الكوميدي المُنوّع "بث نكات":

يستعرض مقدمو البرنامج الكوميدي الأربعة: صباح الهلالي، وباسم البغدادي، وياسر سامي، وماجد الياسين، أمام جمهور الاستوديو، العديد من النكات والقصص والمفارقات اليومية والحياتية التي حدثت وتحدث في العراق، معهم أو مع أقربائهم ومعارفهم، وذلك بأسلوب ساخر قوامه العفوية، ولا يخلو من إسقاطات الكوميديا السوداء. كما يستضيف البرنامج في كل حلقة ضيفاً معروفاً يشارك المقدّمين في الحوارات وسرد القصص.



برنامج المرأة العراقية "بيت بيوتي":

يتوجّه إلى كل امرأة عراقية عبر موضوعات وفقرات متنوّعة تتراوح ما بين عالم الأزياء والجمال والموضة، فالديكور والصحة، وصولاً إلى التربية والأطفال والمكياج وغيرها الكثير. يتميّز البرنامج بكونه يطرح أفكاراً، ويناقشها، ويعرض حلولاً لمشكلات أو قضايا يومية، فضلاً عن استعراضه أساليب مبتكرة لحياة المرأة العراقية، منها - على سبيل المثال لا الحصر - ما يُعنى بالديكور المنزلي بتكاليف منخفضة، أو أنماط الحياة الصحية بأساليب يُمكن تطبيقها في مجتمعاتنا، أو غير ذلك من القضايا المُلحّة التي تهم كل امرأة عصرية. بموازاة ذلك، يستضيف "بيت بيوتي" في كل حلقة واحدة من مُدوّنات الموضة والجمال المعروفات على مواقع التواصل الاجتماعي. البرنامج من تقديم مينا الشيخلي، وميس عنبر، وسمر شاكر.